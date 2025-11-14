Spacca bottiglia in testa e tenta di conficcare cacciavite in faccia a un rivale: paura in pieno giorno a Sestri Ponente

Violenza improvvisa ieri pomeriggio in via Puccini, nel quartiere di Sestri Ponente. Un uomo di origini marocchine di 47 anni è stato denunciato per aver aggredito un 33enne ucraino scagliandogli contro una bottiglia di vetro in testa e tentando poi di colpirlo al volto con un cacciavite. L’episodio, verificatosi intorno alle 16, ha richiesto l’intervento delle volanti e del 118.

L’attacco: bottiglia in testa e cacciavite al volto

L’aggressione è scattata senza apparente motivo. Il 47enne marocchino, residente nello stesso stabile, ha prima insultato il giovane ucraino, poi ha afferrato una bottiglia di vetro vuota e gliel’ha lanciata con violenza contro la testa. Non soddisfatto, ha estratto un cacciavite dalla tasca e ha tentato di colpirlo al volto, urlando minacce. Alcuni passanti hanno assistito alla scena, allertando immediatamente il 112.

La difesa: la vittima disarma l’aggressore

Il 33enne ucraino, nonostante il colpo alla testa, è riuscito a reagire con prontezza: ha parato il fendente e strappato il cacciavite di mano all’aggressore, impedendo che la situazione degenerasse ulteriormente.

Soccorso urgente: codice giallo al Villa Scassi

L’ambulanza del 118 è intervenuta in pochi minuti, trasportando la vittima all’ospedale Villa Scassi in codice giallo. Il giovane presentava una ferita alla testa vistosa.

La denuncia: lesioni personali con aggravanti

Gli agenti delle volanti hanno identificato e fermato il 47enne sul posto. L’uomo è stato denunciato a piede libero per lesioni personali volontarie aggravati.