Perde il controllo della moto sull'asfalto da rifare e cade, due feriti

Perdita di controllo e caduta rovinosa per una moto con due persone a bordo in via Casoni, all’altezza del civico 1. Causa principale: l’asfalto scarificato in attesa di rifacimento. Sul posto sono intervenute immediatamente le ambulanze della Squadra Emergenza 823 e 828. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio.
I soccorsi in via Casoni
Il conducente e il passeggero hanno perso aderenza sul fondo irregolare, finendo a terra. I paramedici hanno prestato i primi soccorsi e trasportato i feriti in ospedale per accertamenti; le condizioni, stando alle prime informazioni, non destano particolare preoccupazione. La polizia locale ha effettuato i rilievi e gestito il traffico, rallentato nella zona.
IL COMMENTO
40 anni di ricerche italiane in Antartide, la prima partì da Genova
Dalla gigafactory di Genova a Urso, Brunetta & C: Meloni ha un problema