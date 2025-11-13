Perde il controllo della moto sull'asfalto da rifare e cade, due feriti

Perdita di controllo e caduta rovinosa per una moto con due persone a bordo in via Casoni, all’altezza del civico 1. Causa principale: l’asfalto scarificato in attesa di rifacimento. Sul posto sono intervenute immediatamente le ambulanze della Squadra Emergenza 823 e 828. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio.

I soccorsi in via Casoni