Dramma sui binari, donna travolta da un treno muore ai Balzi Rossi

Traffico dei treni temporaneamente bloccato
di Au. B.

Dramma a Ventimiglia dove una donna è morta sui binari, travolta da un treno. È successo in località Balzi Rossi, a pochi metri in linea d'aria dalla spiaggetta delle uova, qualche minuto prima delle nove di questa mattina.

Inutili i soccorsi, traffico ferroviario bloccato 

Dalle prime informazioni, sembra che si sia trattato di un suicidio. Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Poco dopo è arrivato anche il medico legale. Presenti anche i vigili del fuoco e la Polfer: la circolazione ferroviaria nel ponente della Liguria resta regolare fino a Ventimiglia, rallentamenti e treni sospesi soltanto verso la Francia, dove la linea risulta bloccata in entrambe le direzioni fino a Mentone per gli accertamenti del caso.

(Notizia in aggiornamento) 

