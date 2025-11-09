Due escursionisti sono stati soccorsi stamani dall'elicottero dei Vigili del Fuoco sul Monte di Portofino, sopra San Fruttuoso. I due erano rimasti infortunati sul sentiero che scende alla località sul mare. E' stato necessario l'intervento aereo per recuperarli e portarli in ospedale.
Incidente per due escursionisti sul monte di Portofino, salvati dai vigili del fuoco
di a.p.
