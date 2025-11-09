Cronaca

Torna alla homepage

Incidente per due escursionisti sul monte di Portofino, salvati dai vigili del fuoco

12 secondi di lettura
di a.p.

Due escursionisti sono stati soccorsi stamani dall'elicottero dei Vigili del Fuoco sul Monte di Portofino, sopra San Fruttuoso. I due erano rimasti infortunati sul sentiero che scende alla località sul mare. E' stato necessario l'intervento aereo per recuperarli e portarli in ospedale.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Domenica 26 Ottobre 2025

Escursioni, il soccorso alpino salva 500 persone all'anno in Liguria: ecco l'app per farsi trovare

Al primo posto ci sono le cadute che rappresentano il 43% degli interventi, poi, col 26%, ci sono i soccorsi a chi si avventura in escursioni troppo difficili per le proprie capacità. Mentre il 12% degli interventi sono legati a malori. Poi nella lunga lista seguono situazione causate dal maltempo:
Domenica 31 Agosto 2025

Cade dal sentiero e finisce in un rio: escursionista salvata dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del distaccamento di Albenga sono intervenuti nei boschi di Nasino, nell’entroterra albenganese, per una persona caduta in un rio. Si tratta di una donna che percorrendo un sentiero è precipitata nel rio sottostante compiendo un volo di circa 4-5 metri. Giunti sul posto, i Vigili

TAGS