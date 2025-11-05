Fidanzatini si denunciano dopo un mese: "Mi chiudeva in casa", lui a processo per maltrattamenti

Una relazione lampo tra due giovani ventenni si trasforma in un incubo giudiziario: dopo appena un mese e mezzo di convivenza, i due fidanzatini si accusano a vicenda per maltrattamenti reciproci. Lei lo accusa di averla segregata in casa e di averla spinta, presentando come prova una foto del braccio con evidenti segni neri. Lui, difeso dall'avvocato Federico Bogliolo, nega tutto e finisce comunque ai domiciliari per lesioni.



Ieri, in aula, l'apertura del dibattimento con una sorpresa: il deposito di un assegno da 3 mila euro come ristoro per il "disagio morale e materiale" subito dalla ragazza che non si è costituita parte civile.

La convivenza lampo e le accuse incrociate

