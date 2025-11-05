Treni, problema alla rete elettrica a Roma: ritardi anche in Liguria

Giornata di disagi per chi si deve muovere in treno. A causa di un guasto tecnico alla linea elettrica che si è verificato vicino a Roma è sospesa la circolazione ferroviaria sospesa tra Civitavecchia e Santa Severa. I tecnici di Rfi sono intervenuti per garantire il ripristino della piena funzionalità della linea.

Il problema crea ripercussioni anche sulla linea Genova-Pisa–Roma. I treni in direzione Genova percorreranno litinerario alternativo via Firenze con allungamenti dei tempi di viaggio e non potranno effettuare fermate nella tratta Pisa-Roma

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di variazioni:

• FR 8601 Genova Piazza Principe (5:18) - Roma Termini (10:18) : il treno viaggia in ritardo e oggi è instradato da Pisa a Roma sul percorso alternativo via Firenze Rifredi e non ferma a Livorno Centrale, Campiglia Marittima, Grosseto e Civitavecchia.

I passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 8606 Roma Termini (6:42) - Torino Porta Nuova (13:40) : il treno oggi è instradato da Roma e Pisa sul percorso alternativo via Firenze Rifredi e non ferma a Civitavecchia, Grosseto, Campiglia Marittima e Livorno Centrale.

I passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FB 8605 Genova Piazza Principe (7:05) - Roma Termini (12:30) : il treno oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno FA 8551 Genova Piazza Principe (7:20) - Roma Termini (11:37) , che viaggia in ritardo e oggi ferma anche a Chiavari, Massa Centro e Viareggio.

I passeggeri a Pisa Centrale, Livorno Centrale, Campiglia Marittima, Grosseto e Civitavecchia possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FB 8613 Genova Piazza Principe (12:10) - Roma Termini (18:54): il treno oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno IC 597 Milano Centrale (10:50) - Salerno (0:35).

• FA 8556 Roma Termini (16:20) - Genova Piazza principe (20:32): il treno oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno FB 8626 Roma Termini (16:42) - Genova Piazza Principe (21:50).

• IC 501 Sestri Levante (4:53) - Napoli Centrale (12:29) : il treno viaggia in ritardo e oggi è instradato da Pisa a Roma via Firenze Rifredi e non ferma a Livorno Centrale, Cecina, Campiglia Marittima, Follonica, Grosseto, Orbetello, Civitavecchia e Roma Ostiense.

Ferma a Roma Tiburtina.

I passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 505 Ventimiglia (6:37) - Roma Termini (14:25): il treno oggi è instradato da Pisa a Roma via Firenze non ferma a Pisa Centrale, Livorno Centrale, Cecina, Follonica, Grosseto, Civitavecchia e Roma Ostiense.

I passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 510 Salerno (6:39) - Torino Porta Nuova (17:40): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Orvieto a Firenze e non ferma a Roma Ostiense, Civitavecchia, Grosseto, Follonica, Campiglia Marittima e Livorno Centrale.

I passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 511 Torino Porta Nuova (10:40) - Salerno (21:24): il treno oggi viaggia con nuova numerazione da Livorno a Firenze Santa Maria Novella, dove termina la corsa.

I passeggeri da Firenze Santa Maria Novella possono proseguire il viaggio a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 518 Roma Termini (15:42) - Ventimiglia (23:39): il treno oggi ha origine da Firenze Santa Maria Novella.

I passeggeri in partenza da:

• Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9428 Napoli Centrale (15:09) - Venezia Santa Lucia (20:34) fino a Firenze Santa Maria Novella, dove trovano proseguimento con il treno IC 518;• Roma Ostiense, Civitavecchia, Grosseto, Follonica, Cecina, Livorno Centrale e Pisa Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.