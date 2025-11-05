"Ero geloso", ex picchia 31enne e le spacca il cellulare, ricoverata in ospedale

Una donna è stata soccorsa dal 118 intorno alle cinque del mattino a Bolzaneto. La chiamata d'aiuto è arrivata da via ai Mercati Generali, dove la 31enne era stata aggredita dall'ex compagno.

L'uomo l'ha strattonata e malmenata

L'uomo l'avrebbe strattonata e malmenata per gelosia. Dalle prime informazioni sembrerebbe che il suo ex l'abbia aggredita dopo che lei aveva deciso di interrompere la relazione. A confermare questa tesi ci sarebbe il telefono della vittima, completamente distrutto durante l'aggressione.

I soccorsi

Sul posto è intervenuto il 118, con una ambulanza della Croce Rossa Rivarolese che ha trasportato la giovane al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi di Genova in codice giallo. Presente anche la polizia, che ha denunciato l'uomo per lesioni e danneggiamento.