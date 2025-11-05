Aggredito alle spalle e preso a pugni senza motivo mentre passeggia con la moglie

Mentre passeggiavano mano nella mano tra i negozi della Fiumara , il marito è stato improvvisamente aggredito alle spalle da uno sconosciuto, che lo ha colpito con una raffica di pugni senza alcun apparente motivo. L'episodio è avvenuto in mattinata , intorno alle 10 , al centro commerciale di Sampierdarena.



L'uomo è stato colpito con pugni violenti e al corpo

Secondo la ricostruzione della vittima e dei testimoni, l'aggressore – un uomo già noto al personale del centro per comportamenti anomali – ha avvicinato la coppia da dietro. Senza proferire parola, ha iniziato a colpire il marito con pugni violenti al volto e al corpo. Indietreggiato per un istante, come per riprendere fiato, è poi tornato alla carica infliggendo altri colpi prima di allontanarsi con nonchalance, come se nulla fosse accaduto. "Non lo conosco affatto, non capisco perché l'abbia fatto", ha dichiarato l'uomo ferito ai soccorritori e agli agenti intervenuti sul posto. La moglie, sconvolta, ha assistito impotente alla scena, cercando di intervenire per proteggere il compagno. Fortunatamente, nessuno dei due ha riportato lesioni gravi , ma il marito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi per traumi al busto e agli arti superiori.

Fermato l'aggressore