Segue un anziano disabile e gli strappa una collana da 700 euro: arrestato

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 28 anni accusato di avere seguito e rapinato un anziano disabile nel centro storico. Il presunto rapinatore sarebbe anche autore di un incendio di un appartamento in via Novella, nel quartiere di Pra', e di un altra aggressione con spray urticante.

La vicenda risale a metà ottobre. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, coordinati dal procuratore aggiunto Federico Manotti, l'anziano sarebbe stato avvicinato da due uomini alla fermata del bus e gli avrebbero offerto una sigaretta. Una volta arrivato il mezzo pubblico sono saliti con la vittima continuando a chiacchierare.

Quando l'anziano è sceso lo hanno seguito e una volta raggiunto il portone di casa uno dei due gli ha strappato dal collo una collana del valore di 700 euro. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza del bus e della zona, i carabinieri sono riusciti a individuarlo. nei giorni scorsi, inoltre, la polizia lo aveva fermato per resistenza a pubblico ufficiale. Per gli inquirenti sarebbe anche l'autore dell'incendio di un appartamento. Per questo il giudice per le indagini preliminari Liborio Mazziotta ha disposto il carcere.

