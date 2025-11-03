Picchiato per gelosia, 60enne muore dopo una settimana

Giuliano Roberto Mascheroni, 60 anni, è deceduto al Santa Corona di Pietra Ligure per emorragia cerebrale causata dalle lesioni riportate la sera del 26 ottobre a Ventimiglia.
Aggredito dall'ex della compagna
L’uomo era stato aggredito con pugni e calci alla testa da un 46enne cosentino, residente in città e con precedenti. Le telecamere di sorveglianza e la testimonianza di una commerciante hanno inchiodato l’aggressore: Mascheroni stava parlando in strada con la ex compagna dell’uomo, quando è stato avvicinato e colpito violentemente.
Un 46enne accusato di omicidio preterintenzionale
Nonostante il pestaggio, il 60enne si era rizzato in piedi ed era andato dai carabinieri per denunciare. In caserma, però, si è sentito male: trasferito d’urgenza a Bordighera, i medici lo hanno poi portato a Pietra Ligure per le condizioni critiche. Fermato la stessa sera per lesioni gravissime, il 46enne era stato posto agli arresti convalidati dal gip di Imperia. Ora l’accusa diventa omicidio preterintenzionale. Le indagini, coordinate dal pm Veronica Meglio, procedono con l’autopsia disposta nelle prossime ore per confermare il nesso tra il pestaggio e il decesso.
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
IL COMMENTO
Salis contro le primarie, sconfessata l'elezione di Schlein a segretaria Pd
E se la Salis va a Roma, che vada, il Pd ora ha Terrile in pista