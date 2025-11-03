Picchiato per gelosia, 60enne muore dopo una settimana

Giuliano Roberto Mascheroni, 60 anni, è deceduto al Santa Corona di Pietra Ligure per emorragia cerebrale causata dalle lesioni riportate la sera del 26 ottobre a Ventimiglia.

Aggredito dall'ex della compagna

L’uomo era stato aggredito con pugni e calci alla testa da un 46enne cosentino, residente in città e con precedenti. Le telecamere di sorveglianza e la testimonianza di una commerciante hanno inchiodato l’aggressore: Mascheroni stava parlando in strada con la ex compagna dell’uomo , quando è stato avvicinato e colpito violentemente.

Un 46enne accusato di omicidio preterintenzionale