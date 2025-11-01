A casa Raphael riattivate le utenze, la Protezione civile ha portato l'acqua

Il cancello di casa Raphael ad Albaro, Genova

E' tornata l'acqua corrente a casa Raphael, in via Byron ad Albaro: lo annuncia il Comune di Genova che si è adoperato per riattivare l'utenza idrica all'interno dell'abitazione. "Il riallaccio dell’acqua, in fase transitoria ed emergenziale, è stato disposto grazie alla disponibilità di Ireti per il ripristino delle condizioni essenziali per le famiglie rimaste nella struttura, in area privata. La giunta comunale segue la vicenda delle persone ospitate in Casa Raphael, fin dall’inizio, con attenzione e in pieno rispetto e coordinamento con le autorità competenti", dichiara il Comune.

All'interno della struttura ci sono molti stranieri che arrivano da diversi Paesi: la maggior parte dal Perù ma qualcuno anche dalla Tunisia, dal Libano e poi qualche italiano. Tra gli ospiti anche alcune persone malate che necessitano di cure. Le suore che gestivano il complesso sono state spostate, lo sfratto è previsto dal Tribunale di Genova per il 6 novembre, giorno in cui tutti gli ospiti dovranno lasciare la struttura. Ma ancor prima di quella data, la prassi aveva voluto che le utenze fossero staccate. Da lì la mobilitazione e anche, nella serata di venerdì, l'intervento della Protezione Civile comunale che ha portato alle famiglie 300 bottiglie di acqua, mentre - annuncia il comune - non si è resa necessaria la somministrazione dei pasti agli ospiti della struttura.



