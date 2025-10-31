Rapina al Basko, collaboratori di giustizia e narcos: chiesti oltre 70 anni di carcere

Le immagini di videosorveglianza

Una rapina fallita al Basko di Molassana, sventata casualmente da un maresciallo della Finanza libero dal servizio, aveva fatto emergere un maxi traffico internazionale di cocaina, hashish e marijuana tra Liguria, Puglia, Piemonte e Spagna. Il militare, qualificandosi, mise in fuga i malviventi che gli puntarono un coltello alla gola. Nell’auto abbandonata: 6 panetti di cocaina, mazzette in una scatola di panettone, una pistola. Al volante, Domenico Milella, ex boss barese sotto protezione, oggi collaboratore di giustizia. L’inchiesta Dda, coordinata dalla pm Monica Abbatecola, ha ricostruito una rete attiva dal 2019: due gruppi collegati, uno torinese con ramificazioni spagnole, l’altro genovese con soggetti protetti. Gps, telecamere e intercettazioni hanno inchiodato gli imputati.Oggi in aula, requisitoria choc: oltre 70 anni di carcere per i 10 imputati col rito abbreviato.

Ecco l'elenco delle richieste di pena:

Milella : 7 anni e 10 mesi + 23.400 €

Masotina : 15 anni e 10 mesi

Celi : 8 anni e 6 mesi

Iemma : 8 anni e 7 mesi

Rinaldi : 6 anni

Pellegrino Lauria : 6 anni e 8 mesi

Loiacono : 4 anni e 8 mesi

Capotosto : 4 anni

Donofrio : 4 anni e 5 mesi

Lavozza : 3 anni e 6 mesi + 12.000 €

Mola : 4 anni + 6.000 €

