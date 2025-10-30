Cronaca

Torna alla homepage

Bucci alla Salis: "Ridiscuta in commissione le tariffe Amt"

54 secondi di lettura
di redazione.

"La rimodulazione delle tariffe Amt ha tantissimi punti di domanda e tantissime cosa da chiarire, forse sarebbe meglio fare una commissione per capire chi pensa che cosa, è la soluzione migliore". Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci commenta la seduta del Consiglio metropolitano di Genova con all'ordine del giorno la presa d'atto della nuova politica tariffaria dell'azienda di trasporto pubblico Amt saltata per la mancanza del numero legale dopo l'uscita dall'aula dei consiglieri del centrodestra.

Comune e Città metropolitana, scontro totale tra maggioranza e opposizione

La sindaca di Genova Silvia Salis ha definito 'vergognoso' l'atteggiamento del centrodestra? "Io non rappresento il centrodestra - replica Bucci -. Dico soltanto che nei miei sette anni e mezzo da sindaco ho visto molte volte la minoranza abbandonare l'aula, non mi sono mai stracciato le vesti, è un diritto, una cosa che si può fare e lecita, quindi ognuno può usare tutti i meccanismi leciti che sono consentiti". 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Venerdì 24 Ottobre 2025

Crisi Amt, niente corriere e scuolabus nell'entroterra. A Davagna scatta il 'fai da te'

A Torriglia quaranta bambini lasciati a piedi, il Comune sospende il servizio con Amt
Venerdì 24 Ottobre 2025

Nuove tariffe Amt e over 70: ecco come funziona il rinnovo e la presentazione dell'Isee

E' una delle domande più gettonate dopo che sono state diffuse le nuove tariffe Amt. Le misure agevolate su larga scala sono state riviste soprattutto per gli over 70 che non hanno più la gratuità sui mezzi pubblici dalle 9,30. Gratuità che conserva solo chi ha un reddito Isee sotto ai 12 mila euro.
Giovedì 23 Ottobre 2025

Amt, Assoutenti all'attacco: "Troppi disagi sui bus, sospendete subito gli aumenti delle tariffe"

La nostra preoccupazione - spiega Assoutenti Liguria - è che in queste condizioni con i nuovi aumenti si butti giù i passeggeri dagli autobus, diminuendo i trasportati a pagamento e aumentando l’evasione

TAGS