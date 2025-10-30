Bucci alla Salis: "Ridiscuta in commissione le tariffe Amt"

"La rimodulazione delle tariffe Amt ha tantissimi punti di domanda e tantissime cosa da chiarire, forse sarebbe meglio fare una commissione per capire chi pensa che cosa, è la soluzione migliore". Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci commenta la seduta del Consiglio metropolitano di Genova con all'ordine del giorno la presa d'atto della nuova politica tariffaria dell'azienda di trasporto pubblico Amt saltata per la mancanza del numero legale dopo l'uscita dall'aula dei consiglieri del centrodestra.

La sindaca di Genova Silvia Salis ha definito 'vergognoso' l'atteggiamento del centrodestra? "Io non rappresento il centrodestra - replica Bucci -. Dico soltanto che nei miei sette anni e mezzo da sindaco ho visto molte volte la minoranza abbandonare l'aula, non mi sono mai stracciato le vesti, è un diritto, una cosa che si può fare e lecita, quindi ognuno può usare tutti i meccanismi leciti che sono consentiti".

