Tentato omicidio davanti discoteca: fermato non è l'accoltellatore, 7 coinvolti. Filmati al setaccio

La rissa iniziata davanti alla discoteca Fashion vip di Sampierdarena

Una violenta rissa tra ubriachi scoppiata nella notte tra il 24 e il 25 ottobre davanti alla discoteca di via Degola, a Sampierdarena, è degenerata nell’accoltellamento di un cittadino sudamericano di 27 anni. L'uomo, colpito da un fendente a un polmone, è stato operato d'urgenza ed è tuttora ricoverato in rianimazione al Villa Scassi.

Il fermato non è l'accoltellatore

Il 22enne straniero fermato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile non è però l’autore della coltellata: lo ha escluso l’interrogatorio di convalida davanti alla gip Camilla Repetto, dove l’indagato ha sostenuto di aver cercato di fare da paciere tra i due gruppi in lite. La colluttazione è esplosa inizialmente all’interno del locale per futili motivi, amplificati dall’abuso di alcol, per poi spostarsi all’esterno. Coinvolti un gruppo di sudamericani – tra cui due donne – e alcuni nordafricani. All’arrivo dei militari dell’Arma, però, sul posto erano rimasti solo il ferito, il nipote e il 22enne fermato: tutti gli altri erano fuggiti.

Il coltello trovato sotto un'auto

Il coltello usato per l’aggressione è stato rinvenuto sotto un’auto a poca distanza dal luogo della rissa. Gli accertamenti successivi hanno confermato che non è stato il fermato a sferrare il colpo: per questo la Procura ha disposto ulteriori indagini. Quando le condizioni lo permetteranno, sarà sentito anche il ferito. La pm, derubricando il reato in rissa aggravata, aveva chiesto il carcere per il 22enne. La gip Camilla Repetto ha convalidato l’arresto ma disposto il divieto di dimora a Genova, accogliendo parzialmente la richiesta dell’accusa. Le indagini proseguono per identificare l’autore materiale dell’accoltellamento e gli altri partecipanti alla rissa. Al setaccio i tanti filmati di videosorveglianza sequestrati dalla polizia giudiziaria, i frame restituiscono i momenti della rissa con almeno otto partecipanti e mostrano il coltello che però non è in mano all'indagato.