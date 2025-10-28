Bisarca provoca tamponamento tra auto sulla A7, tre feriti

Attimi di paura e tre persone ferite nella tarda mattinata di oggi sulla A7, dove un uomo alla guida di una bisarca ha scontrato un'automobile in transito provocando un tamponamento tra due veicoli. Da quanto emerso, l'autista del mezzo pesante non si è accorto di aver urtato la macchina.

Scontro e tamponamento

E' successo intorno alle 11.45, nel tratto fra Genova Ovest e lo svincolo di Genova Est, non lontano dal ponte San Giorgio. Per cause ancora da accertare, una bisarca in uscita da un'isola di traffico ha scontrato un'automobile che stava transitando sulla carreggiata.

L'incidente ha provocato anche un tamponamento fra l'auto scontrata e un'autovettura sopraggiunta poco dopo, che non ha fatto in tempo a frenare. Tragedia sfiorata, visto che la corsa del mezzo si è chiusa a pochi metri dal muraglione a margine della carreggiata.

Anche un neonato a bordo di una della due auto

Il bilancio è di quattro persone coinvolte, tra cui un bambino di 20 mesi che fortunatamente è rimasto illeso. I genitori del bimbo, una donna di 39 anni e un uomo di 44, sono stati soccorsi e portati in ospedale in codice giallo, per un colpo di frusta causato dalla frenata- Illeso il conducente del secondo mezzo, mentre una donna di 32 anni passeggera dell'auto ha riportato un lieve trauma cranico. Tutti quanti sono stati trasferiti al Pronto Soccorso dell'ospedale San Martino.

Sul posto il personale della Croce Bianca, la Polizia Stradale, il personale di Autostrade per l'Italia e il soccorso stradale. Viabilità fortemente rallentata per alcune ore.