Migrante con la gola tagliata trovato morto nel greto del Roya

Allarme a Ventimiglia dove un giovane straniero è stato trovato morto, con la gola tagliata, nel greto del Roya. Il cadavere è stato visto da alcuni passanti che camminavano nei pressi di via Bligny.

Inutili i soccorsi, avviate le indagini

Sul posto è intervenuto il 118 e la polizia. I sanitari non hanno potuto far altro che costatare il decesso del giovane, di circa 30 anni. Subito sono scattate le indagini che dovranno far luce sull'accaduto: ancora non è chiaro, infatti, se si tratti di un omicidio o di un suicidio.

La zona è nota per essere luogo di ritrovo per molti migranti di passaggio, ed è stata più volte palcoscenico di violenza tra gli stessi: l'ultimo caso riguarda una sparatoria, avvenuta nella ex tendopoli di via Tenda.

