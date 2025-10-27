Gli rubano in macchina l'urna con le ceneri dello zio, l'appello: "Restituitela"

Quando i ladri hanno aperto la macchina hanno trovato una cassetta in legno e non sapendo bene di cosa si trattasse hanno deciso di portarla via. All'interno però non c'erano soldi o gioielli ma la ceneri di un uomo di 86 anni morto da una decina di giorni. Il fatto è avvenuto in un parcheggio sotterraneo in zona Brignole.

A denunciare l'accaduto è la nipote che spiega come l'urna cineraria era stata da poco presa da Staglieno per essere portata a casa in modo tale che la moglie del defunto potesse tenerla vicino a lei. Ma il furto ha lasciato la signora di 83 anni sotto shock.

"L'autore del furto probabilmente ha pensato che si trattasse di un oggetto di valore, ma non è così, il solo valore è quello affettivo" spiega la nipote che raccontando che è stata fatta denuncia ai Carabinieri.

Poi parte l'appello rivolto al ladro (o ai ladri) affinchè chi ha trafugato l'urna "la lasci da qualche parte per poter essere ritrovata e restituita alla famiglia".

