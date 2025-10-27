Allarme rientrato a Bussana: il presunto ordigno bellico era un razzo di segnalazione

Allarme rientrato a Bussana dopo il rinvenimento di un presunto ordigno bellico inesploso sulla spiaggia 'Mai Ben'. Dopo l'intervento degli artificieri, si è riusciti a stabilire che non si trattava di una bomba inesplosa, ma di un razzo di segnalazione per utilizzo militare. Lo strumento non risaliva quindi alla Seconda Guerra Mondiale, anzi era stato prodotto di recente.
Secondo gli artificieri, che dopo il prelievo hanno comunque fatto brillare l'oggetto, il dispositivo rappresentava comunque un potenziale pericolo, poiché sarebbe potuto esplodere con gravi condizioni per i passanti.
Il razzo potrebbe essere stato perduto da una nave miliare in transito, oppure lasciato sulla spiaggia in maniera sconsiderata.
Questa mattina l'area era stata presidiata in maniera precauzionale dagli agenti del commissariato di Polizia di Sanremo e dei militari della Guardia Costiera, in attesa dell'intervento degli artificieri.
Da Genova si attende l'arrivo degli artificieri per effettuare la bonifica: nel caso in cui si tratti di una bomba, si procederà con il brillamento
