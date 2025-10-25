Scontro auto-moto sulla strada per Aurigo, centauro ferito

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi sulla Sp 21 tra Aurigo e San Bernardo di Conio, in provincia di Imperia.

Intorno alle 16, i vigili del fuoco di Imperia sono intervenuti sul posto per uno scontro tra una moto e un'automobile, nel quale ha avuto la peggio il conducente del mezzo a due ruote.

Il motociclista, trasportato in elicottero Grifo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ha riportato la frattura a un braccio e ad una gamba. Sul posto anche la Croce Rossa di Pieve Ligure, l'automedica del 118 e i carabinieri per effettuare i rilievi.