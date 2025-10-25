Lo Spezia cala il poker: Avellino annientato e prima vittoria in campionato

AVELLINO - Lo Spezia cala il poker e stende l'Avellino. Finisce 4-0 per le aquile al Partenio e arriva la prima vittoria stagionale per gli uomini di Luca D'Angelo. Successo importante sia per il morale che per la classifica. I bianchi lasciano così l'ultimo posto in solitaria della graduatoria e salgono a quota sei punti.

La prestazione dello Spezia non è stata esaltante: un primo tempo confusionario, a tratti sofferto, di fronte alle folate offensive dell’Avellino. Poi l’episodio che ha cambiato il volto del match: il cartellino rosso, che fin qui aveva spesso punito lo Spezia, questa volta è toccato al capitano degli irpini, Palmiero.

Nella ripresa il canovaccio è chiaro: attaccano solo i liguri, che però faticano a sfruttare la superiorità numerica, complice un ritmo lento e compassato. Poi il guizzo di Nagy innesca la stoccata di Aurelio che sblocca la partita. Poco dopo arriva il raddoppio di Vlahovic, che stappa definitivamente i bianchi. Da lì in poi è goleada.

Un successo che può fare bene alla testa della squadra ed esalta lo spirito di gruppo, finalmente ritrovato. Emblematico l’abbraccio collettivo a mister D’Angelo dopo il gol del vantaggio: un’immagine che chiarisce una volta per tutte come lo spogliatoio sia pienamente con il proprio allenatore. Tornano anche i sorrisi, nei festeggiamenti finali. Sorrisi che mancavano davvero da troppo tempo.

Il fitto calendario, però, non lascia spazio ai festeggiamenti. Mercoledì al “Picco” arriva il Padova, e lo Spezia dovrà dimostrare una volta per tutte di aver intrapreso la strada giusta. Piedi ben saldi a terra: questo deve essere il motto dei prossimi giorni.

Cronaca

90' - Di Serio mette a segno il quarto gol dello Spezia: cross perfetto di Beruatto per il colpo di testa di Di Serio che da pochi passi non può sbagliare. I bianchi calano il poker al Partenio.

87' - Vignali cala il tris: gran botta al volo dal limite di collo pieno che si insacca alle spalle di Iannarilli. Rete di ottima fattura quella dell'esterno bianco.

83' - Raddoppia lo Spezia, segna Vlahovic: azione personale sontuosa di Esposito che si mette in proprio e serve un cioccolatino all'attaccante serbo, il quale dall'interno dell'area piccola non deve far altro che girare la sfera in rete.

64' - La sblocca lo Spezia, di testa segna Aurelio: incursione perfetta di Nagy che dall'interno dell'area mette in mezzo un pallone al bacio per l'esterno aquilotto. L'ex Palermo incorna di testa e batte a rete prendendo in controtempo Iannarilli.

Primo tempo

46' - Svolta inaspettata del match. Palmiero interviene con il piede a martello su Esposito e l'arbitro estrae il cartellino rosso ai danni del capitano avellinese.

23' - Punizione di Esposito dai 25 metri: palla che finisce tra le mani di Iannarilli.

18' - Biasci ci prova con il tacco. La sfera si alza in maniera insidiosa e viene smanacciata in calcio d'angolo da Sarr.

Tabellino

Avellino - Spezia: 0-4;

Reti: 66' Aurelio (S), 83' Vlahovic (S), 86' Vignali (S), 90' Di Serio (S);

Ammoniti: 17' Cassata (S), 47' Missori (A), 81' Simic (A);

Espulsi: 46' Palmiero (A);

AVELLINO (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori (76' Tutino), Kumi, Palmiero, Sounas (61' Gyabuaa), Cagnano (46' Milani); Biasci (46' Palumbo), Crespi.

SPEZIA (3-5-2): Sarr; Mateju, Hristov, Fellipe Jack (88' Candela); Vignali, Nagy, Esposito, Cassata (46' Kouda), Aurelio (80' Beruatto); Soleri (72' Di Serio), Lapadula (80' Vlahovic).

Pre partita

Tutto pronto al Partenio. Alle 15 il fischio d'inizio di Avellino - Spezia, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie B. A dirigere la gara l'arbitro Daniele Perenzoni di Rovereto.

Dopo una turbolenta e caotica settimana extra-campo, lo Spezia torna a concentrarsi esclusivamente sul terreno di gioco. Hristov e compagni dovranno essere in grado di isolarsi per cercare la prima vittoria stagionale. Occhi puntati anche su mister Luca D'Angelo, a un passo dall'addio dopo la sconfitta casalinga contro il Cesena.

Tante defezioni negli aquilotti, soprattutto in difesa. Nel reparto arretrato out Wisniewski, causa influenza, così come Cistana per un problema accusato ieri durante la rifinitura che verrà valutato nei prossimi giorni. Titolare nel reparto il giovane Fellipe Jack. Si tratta dell'esordio stagionale in campionato per lui, dopo l'ottima prova in Coppa Italia contro il Parma.

Le formazioni ufficiali

AVELLINO (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Kumi, Palmiero, Sounas, Cagnano; Biasci, Crespi. All. Biancolino. A disp.: Daffara, Enrici, Milani, Manzi, Gyabuaa, Palumbo, Armellino, Besaggio, Tutino, Russo, Lescano, Panico.

SPEZIA (3-5-2): Sarr; Mateju, Hristov, Fellipe Jack; Vignali, Nagy, Esposito, Cassata, Aurelio; Soleri, Lapadula. All. D’Angelo. A disp.: Mascardi, Loria, Candela, Lorenzelli, Beruatto, Kouda, Candelari, Vlahovic, Di Serio.