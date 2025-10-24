Violenza sessuale su minore, prete di Genova condannato a 10 anni

È stato condannato a dieci anni di reclusione padre Andrea Melis, ex direttore di una scuola elementare genovese ed ex presidente della Federazione delle scuole cattoliche primarie e secondarie della Liguria, a processo con rito abbreviato per il reato di violenza sessuale su un chierichetto di dodici anni. La sentenza di primo grado è stata emessa oggi pomeriggio dal Tribunale di Savona.

Il religioso, difeso dagli avvocati Raffaele Caruso e Graziella Delfino, era stato arrestato dai carabinieri di Genova nell'agosto del 2024 con l'accusa di abusi su alcuni minori e era stato subito sospeso dalla Curia. È stato anche parroco di una chiesa nel savonese dove sono emerse le accuse più pesanti con il prete che avrebbe abusato di un chierichetto di dodici anni.

Al termine del procedimento penale a carico dell'ex prete la giudice Laura De Dominicis ha accolto gli elementi indiziari e il quadro probatorio emerso a carico di don Melis per il quale ha disposto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici nonché da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio, servizio, in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

Durante il processo il prete ha seguito un percorso specifico per i sex offender in una comunità in Umbria e ora dovrà comparire anche davanti al tribunale ecclesiastico.

