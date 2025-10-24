Ricercato da anni in Egitto per aver ucciso il vicino di casa: arrestato a Savona

È stato arrestato in un hotel di Savona un uomo in fuga da anni dal carcere egiziano dove avrebbe dovuto scontare cinque anni per omicidio.

L'uomo era stato condannato per aggressione con esito mortale in Egitto

I fatti risalgono a molti anni fa, in Egitto, quando l'arrestato, assieme al padre, per una disputa relativa a un terreno, avrebbero sparato al contendente, che passava davanti a casa loro, per poi darsi irreperibili. Per la violenza il ricercato e suo padre furono condannati a cinque anni di reclusione per aggressione con esito mortale.

L'indagine scattata dopo l'Alert Alloggiati in un hotel della Riviera

La stessa Squadra Mobile si era già attivata per le ricerche del Red Notice Interpol, nei giorni scorsi, a seguito di "Alert Alloggiati" presso la struttura ricettiva della riviera savonese. Al momento del controllo però, il ricercato, con i suoi compagni di viaggio, era già partito per la Spagna.

Le indagini svolte hanno permesso di scoprire che l'uomo sarebbe ritornato in Italia il 20 ottobre e avrebbe passato la notte presso la stessa struttura dove aveva soggiornato prima. Al termine delle formalità, l'arrestato è stato condotto nel carcere di Marassi, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per le procedure relative all'estradizione.

