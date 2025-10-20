Trovato a Rapallo l'uomo ricercato per tentato omicidio a Parigi

È stato trovato a Genova un uomo ricercato per tentato omicidio a Parigi. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Genova hanno infatti rintracciato e arrestato il cittadino cingalese, destinatario di un Mandato di Arresto Europeo ai fini estradizionali emesso dalle autorità francesi.

Ricercato per tentato omicidio e lesioni personali

L’uomo è ritenuto colpevole dei reati di tentato omicidio e lesioni personali commessi a Parigi nel febbraio scorso. È stato individuato in un appartamento nel comune di Rapallo e, al termine delle operazioni di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Genova Marassi.

