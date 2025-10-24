Bidella morta dopo un incidente a scuola, l'autopsia esclude traumi come causa del decesso

Maria Boschetto

Saranno gli esami istologici a determinare la causa della morte di Maria Boschetto, 65 anni, la collaboratrice scolastico trovata morta dal marito nel letto, dove si stava riprendendo da un incidente avvenuto nella scuola in cui lavorava. L'esito dell'autopsia, avvenuta mercoledì, non mostrerebbe segni di traumi o ferite tanto importanti da averne determinato la morte.

Ancora aperta l'inchiesta

Rimane ancora aperto quindi il fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti aperto in procura a un giorno dal decesso della donna. Pare che la 65enne non soffrisse di patologie particolari. Dovrebbero essere proprio le analisi medico-legali a far luce sulla tragedia che ha sconvolto la cittadina in provincia di Savona.

L'incidente venerdì a scuola

Il giorno dell'incidente la donna stava pulendo una finestra vasistas quando le cerniere di sicurezza laterali, a sua insaputa sganciate, hanno ceduto facendole cadere addosso l'infisso su un piede. Dal dolore la donna sarebbe caduta a terra, battendo la testa.

La visita in pronto soccorso

La visita al pronto soccorso si era conclusa con una prognosi di circa 20 giorni, necessari per la guarigione delle contusioni. Non è ancora chiaro se ci sia un legame tra l'incidente sul lavoro avvenuto tre giorni prima e la morte della donna, dramma che ha lasciato sconvolta la cittadina di Alassio.

