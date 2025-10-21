Dramma ad Alassio, le cade addosso una finestra. Bidella muore dopo tre giorni

L'immagine del profilo Facebook della donna

La tragedia che si è consumata nel pomeriggio di ieri ha fatto partire le indagini per la morte di Maria Boschetto, collaboratrice scolastica in una scuola media di via Gastaldi, dove venerdì era rimasta coinvolta in un incidente. Ieri pomeriggio, solo tre giorni dopo, la donna è stata trovata morta dal marito.

L'incidente venerdì a scuola

Il giorno dell'incidente la donna stava pulendo una finestra vasistas quando le cerniere di sicurezza laterali, a sua insaputa sganciate, hanno ceduto facendole cadere addosso l'infisso su un piede. Dal dolore la donna sarebbe caduta a terra, battendo la testa.

La visita in pronto soccorso

La visita al pronto soccorso si era conclusa con una prognosi di circa 20 giorni, necessari per la guarigione delle contusioni. Non è ancora chiaro se ci sia un legame tra l'incidente sul lavoro avvenuto tre giorni prima e la morte della donna, dramma che ha lasciato sconvolta la cittadina di Alassio.

Aperto un fascicolo per omicidio colposo

L'episodio, ancora da chiarire, è comunque all'attenzione del pubblico ministero Maddalena Sala, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti e ha predisposto l'autopsia.

