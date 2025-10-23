Due uomini arrestati per pedopornografia, scatta la perquisizione in una casa di Genova

È stata perquisita anche a Genova l'abitazione di un uomo nell'ambito di un'inchiesta che ha portato all'arresto di due uomini di 46 e 77 anni, colti nella flagranza di detenzione di materiale pedopornografico. Lo ha reso noto la Questura di Milano: i due sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Torino e a Salerno.

A gennaio era stato già arrestato un ex docente

L'indagine è stata condotta dal Centro operativo per la Sicurezza cibernetica di Milano, ed è lo sviluppo di una precedente attività di indagine di Sondrio che aveva già portato, a gennaio, all'arresto di un ex docente di scuola superiore per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico.

Sette perquisizioni tra Genova, Firenze, Napoli, Torino, Prato, Salerno e Terni

"Grazie agli elementi raccolti - ha riferito la Polizia - la Procura della Repubblica di Milano ha disposto 7 perquisizioni nei confronti di altrettanti soggetti residenti nelle città di Firenze, Genova, Napoli, Torino, Prato, Salerno e Terni. Nel corso delle attività, eseguite in collaborazione con gli uffici della Polizia Postale di Lombardia, Campania, Piemonte, Toscana e Umbria, sono stati ispezionati numerosi dispositivi elettronici e rinvenuti video e foto illecite ritraenti minori anche in tenera età, nonché tracce di navigazioni web rivelatrici di una reiterata ricerca di materiale pedopornografico".

