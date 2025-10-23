Cronaca

Allagamenti in via Mameli a Rapallo. La sindaca Ricci: "Non mi arrendo, troveremo una soluzione"

di E.B.

Dopo la denuncia dei commercianti di via Mameli a Rapallo dove si sono verificati allagamenti a causa di un breve ma intenso temporale la sindaca Elisabetta Ricci replica: "Non mi arrendo, troveremo una soluzione"

