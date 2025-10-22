Tenta di danneggiare auto della ex con martello, arrestato a Sarzana

Già colpito dal divieto di avvicinamento alla ex compagna, un uomo è stato arrestato in flagranza ieri sera a Sarzana (La Spezia) dopo essere stato sorpreso dalla polizia mentre tentava di danneggiare con un martello l'autovettura di lei. La macchina era parcheggiata a meno di 500 metri dal luogo di lavoro della donna.
Aveva il braccialetto antistalking
All'uomo, già indagato per atti persecutori, era stato applicato il braccialetto antistalking. Dopo l'arresto pre-cautelare, convalidato questa mattina dal magistrato di turno, è stato condotto presso il carcere della Spezia.
