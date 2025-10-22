Cronaca

Tenta di danneggiare auto della ex con martello, arrestato a Sarzana

L'uomo era già colpito da divieto di avvicinamento
33 secondi di lettura
di a.d.
La polizia ha arrestato l'uomo che cercava di danneggiare l'auto della ex compagnaL'uomo aveva il divieto di avvicinamento alla ex compagna

Già colpito dal divieto di avvicinamento alla ex compagna, un uomo è stato arrestato in flagranza ieri sera a Sarzana (La Spezia) dopo essere stato sorpreso dalla polizia mentre tentava di danneggiare con un martello l'autovettura di lei. La macchina era parcheggiata a meno di 500 metri dal luogo di lavoro della donna.

Aveva il braccialetto antistalking

All'uomo, già indagato per atti persecutori, era stato applicato il braccialetto antistalking. Dopo l'arresto pre-cautelare, convalidato questa mattina dal magistrato di turno, è stato condotto presso il carcere della Spezia.

