Allerta arancione, giovedì 23 ottobre chiuso il Poliambulatorio di Borgo Fornari

Asl3 comunica che, domani giovedì 23 ottobre 2025, a seguito dell’ordinanza emanata dal Sindaco di Ronco Scrivia, il Poliambulatorio di Via Trento e Trieste 130 a Borgo Fornari sarà chiuso al pubblico. L'utenza prenotata verrà contattata per le informazioni relative al nuovo appuntamento

Per attivare un contatto diretto con la segreteria Distretto 10 tel. 010 849 9463 / 9439.

Asl "raccomanda ai cittadini di verificare sul sito di Arpal (www.arpal.liguria.it o altre fonti ufficiali) l’effettiva condizione metereologica prima di spostarsi".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook