È morto in carcere il detenuto di 260 chili. Era appena stato trasferito da Genova

È morto nel carcere di Torino il detenuto pugliese di 50 anni che pesava circa 265 chili. Per l'uomo, che era stato trasferito nel carcere di Marassi per permettere i lavori necessari a una cella grande abbastanza da accoglierlo, non c'è stato nulla da fare. A ucciderlo sarebbe stato un arresto cardiaco.

La sua odissea, per un periodo era stato a Genova

La sua era vita da detenuto era stata una vera e propria odissea, a partire dal 2023, anno in cui ha iniziato a mettere su peso. L'anno seguente era stato condannato fino al 2036 per truffa aggravata: il magistrato del carcere pugliese lo aveva ritenuto però inadatto alla detenzione e lo aveva spedito ai domiciliari dal fratello, residente a Cuneo, in quanto il 50enne risultava senza fissa dimora. Anche in casa del famigliare però era risultato impossibile: le stanze erano troppo piccole, l'uomo faceva già fatica a muoversi e così, il fratello aveva chiesto e ottenuto il trasferimento in una Rsa. Anche lì la situazione non era migliorata, allora sempre il magistrato di sorveglianza ne aveva disposto il ritorno "in carcere". Quale? Non era specificato. E visto che quello di Cuneo non era attrezzato, si era optato per il trasferimento al pronto soccorso da cui è poi stato spostato a Genova.

Una sosta "temporanea", in attesa che a Torino venisse trovato e allestito uno spazio per lui. Giusto il tempo di essere riportato in Piemonte, l'uomo è deceduto.

