Tentato omicidio in via del Campo, fermato l'aggressore: al centro della violenza uno 'sgarro'

Sarebbe stato uno "sgarro" al centro della violenza esplosa nel tardo pomeriggio di ieri in via del Campo, dove un giovane nordafricano è stato accoltellato due volte alla testa da un uomo poi fermato in serata dalla polizia.
Tentato omicidio in centro storico, 29enne in pericolo di vita
Un "regolamento" di conti
Il 29enne, ora in carcere a Marassi, dopo il torto subito avrebbe infatti aspettato di rincontrare il giovane per i vicoli della città: quando lo ha visto ieri in compagnia di un amico, ha acquistato un cutter e lo ha colpito. Un "regolamento" di conti che è finito con l'arresto dell'aggressore, algerino come la vittima.
Un soccorso complesso
Il giovane resta in gravi condizioni. Il soccorso si è rivelato più difficile di quel che sembrava: i soccorritori dell'ambulanza della Croce Verde Genovese subito intervenuti sono infatti stati circondati e minacciati da alcuni giovani, che hanno poi provato a salire sul mezzo. Fortunatamente, i volontari hanno mantenuto la calma e sono riusciti a recuperare la vittima e allontanarsi velocemente raggiungendo l'automedica del 118. Il giovane, che aveva perso diversi litri di sangue, è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Galliera.
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
IL COMMENTO
Bucci e le Asl, le multe a Imperia: ignorati il merito e le regole
Nel "Waterstop" monomarca si mangeranno solo besughi