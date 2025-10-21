Cronaca

Torna alla homepage

Tentato omicidio in via del Campo, fermato l'aggressore: al centro della violenza uno 'sgarro'

Il giovane, ferito alla testa e al collo, dopo essere stato soccorso e trasportato al Galliera, resta in gravi condizioni
1 minuto e 5 secondi di lettura
di An. De.

Sarebbe stato uno "sgarro" al centro della violenza esplosa nel tardo pomeriggio di ieri in via del Campo, dove un giovane nordafricano è stato accoltellato due volte alla testa da un uomo poi fermato in serata dalla polizia.

Tentato omicidio in centro storico, 29enne in pericolo di vita

Un "regolamento" di conti 

Il 29enne, ora in carcere a Marassi, dopo il torto subito avrebbe infatti aspettato di rincontrare il giovane per i vicoli della città: quando lo ha visto ieri in compagnia di un amico, ha acquistato un cutter e lo ha colpito. Un "regolamento" di conti che è finito con l'arresto dell'aggressore, algerino come la vittima. 

Un soccorso complesso 

Il giovane resta in gravi condizioni. Il soccorso si è rivelato più difficile di quel che sembrava: i soccorritori dell'ambulanza della Croce Verde Genovese subito intervenuti sono infatti stati circondati e minacciati da alcuni giovani, che hanno poi provato a salire sul mezzo. Fortunatamente, i volontari hanno mantenuto la calma e sono riusciti a recuperare la vittima e allontanarsi velocemente raggiungendo l'automedica del 118. Il giovane, che aveva perso diversi litri di sangue, è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Galliera.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Lunedì 20 Ottobre 2025

Tentato omicidio in centro storico, 29enne in pericolo di vita

Accoltellamento nel tardo pomeriggio del 20 ottobre in via del Campo, nel centro storico di Genova. Un 29enne di origine nordafricana è stato aggredito con due coltellate alla testa. Cosa è successo in centro storico Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava in strada insieme a un con

TAGS