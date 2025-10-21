Tentato omicidio in via del Campo, fermato l'aggressore: al centro della violenza uno 'sgarro'

Sarebbe stato uno "sgarro" al centro della violenza esplosa nel tardo pomeriggio di ieri in via del Campo, dove un giovane nordafricano è stato accoltellato due volte alla testa da un uomo poi fermato in serata dalla polizia.

Un "regolamento" di conti

Il 29enne, ora in carcere a Marassi, dopo il torto subito avrebbe infatti aspettato di rincontrare il giovane per i vicoli della città: quando lo ha visto ieri in compagnia di un amico, ha acquistato un cutter e lo ha colpito. Un "regolamento" di conti che è finito con l'arresto dell'aggressore, algerino come la vittima.

Un soccorso complesso

Il giovane resta in gravi condizioni. Il soccorso si è rivelato più difficile di quel che sembrava: i soccorritori dell'ambulanza della Croce Verde Genovese subito intervenuti sono infatti stati circondati e minacciati da alcuni giovani, che hanno poi provato a salire sul mezzo. Fortunatamente, i volontari hanno mantenuto la calma e sono riusciti a recuperare la vittima e allontanarsi velocemente raggiungendo l'automedica del 118. Il giovane, che aveva perso diversi litri di sangue, è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Galliera.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook