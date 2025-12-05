Scontro auto-scooter in via de Gaspari, grave motociclista

Un uomo di 69 anni è rimasto gravemente ferito a causa di un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra via De Gaspari e via Giordano Bruno, intorno alle ore 12.

L'incidente ha coinvolto un'automobile e uno scooter, a bordo del quale viaggiava il 69enne. Ancora da chiarire le cause dello scontro, che pare essere stato violento.

Scooterista in gravi condizioni

L'uomo ha riportato varie ferite lacero-contuse al naso, agli arti e alle mani (di cui una particolarmente profonda). Si sospetta un trauma cervicale e alla schiena. L'uomo ha perso una modesta quantità di sangue. Illeso il conducente dell'automobile, di circa 70 anni

All'arrivo dell'ambulanza risultava scarsamente vigile ed orientato e le condizioni sono peggiorate durante il trasporto. Una volta spinalizzato sul posto, è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso del Policlinico San Martino, poi innalzato a codice rosso.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e la viabilità. Il traffico risulta rallentato nella zona.