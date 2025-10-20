Tentato omicidio in centro storico, 29enne in pericolo di morte

Accoltellamento nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 20 ottobre, in via del Campo, nel centro storico di Genova. Un 29enne di origine nordafricana è stato aggredito con due coltellate alla testa.

Cosa è successo in centro storico

Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava in strada insieme a un conoscente quando è stato raggiunto da un terzo uomo, che l’ha colpito con violenza. Le condizioni del ferito sono apparse subito gravissime.

I soccorsi in via del Campo

Soccorso dal personale del 118 e dalla Croce Verde Genovese, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Galliera, dove è arrivato in pericolo di morte. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, che avrebbe fermato un giovane di 20 anni, anch’egli di origine nordafricana. L’ipotesi più accreditata al momento è quella di un regolamento di conti: secondo quanto trapela, la vittima risulterebbe già nota alle forze dell’ordine per diversi precedenti penali.

