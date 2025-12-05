Rischia di investire un poliziotto e insulta gli operatori: arrestato 28enne

Ha rischiato di travolgere un poliziotto mentre era alla guida di un furgone, poi ha insultato gli agenti e si è rifiutato di sottoporsi al test tossicologico. Per questo un cittadino ecuadoriano di 28 anni è finito in manette ieri mattina con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, tentate lesioni aggravate e oltraggio.

Il furgone è arrivato a forte velocità

I fatti sono avvenuti intorno alle 11.30 in via dei Reggio, davanti al Centro Sportivo Signorini di Pegli, sede degli allenamenti del Genoa. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico erano già sul posto per un altro intervento quando hanno visto arrivare a forte velocità un furgone bianco. Il mezzo ha imboccato l’ingresso della struttura rischiando di investire sia un operatore di polizia sia un addetto alla sicurezza privato che si trovavano sulla traiettoria.

Il 28enne aveva precedenti