Rapallo, coppia di 40enni arrestata: spacciavano eroina e hashish dal loro appartamento

I militari hanno notato spostamenti sospetti intorno al palazzo
di a.d.
Marito e moglie gestivano una rete di spaccio Sono scattate le misure cautelari
I carabinieri della stazione di Rapallo, durante i controlli anti-spaccio, hanno notato un via vai anomalo di persone vicino a un'abitazione. L'attenzione si concentra su un 60enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, che negli ultimi giorni si aggirava ripetutamente vicino al palazzo

Il fermo e la scoperta della dose di eroina


All'uscita dalla palazzina, i militari hanno fermato l'uomo: dalle sue tasche è emersa una dose di eroina, appena acquistata dai due coniugi 40enni residenti nell'appartamento. Il 60enne ha ammesso l'acquisto, fornendo elementi chiave per l'intervento immediato

Perquisizione in casa: un mini-market della droga

La perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti. Sequestrati: un'ulteriore dose di eroina, 4 grammi di hashish, 2 pasticche di MDMA, 300 euro in contanti, un bilancino di precisione e attrezzatura per la coltivazione di marijuana. Tutto nascosto tra le mura domestiche
 
Misure cautelari: arresti domiciliari per i coniugi

I due 40enni sono finiri agli arresti domiciliari per detenzione e spaccio di stupefacenti. Il 60enne, invece, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore, evitando misure più severe ma con obbligo di segnalazione. L'operazione ha rafforzato i controlli anti-droga nella zona.

