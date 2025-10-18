Cronaca

Torna alla homepage

Minaccia il cassiere del supermercato col coltello e si fa consegnare l'incasso

E' successo in un punto vendita Eurospin di Lavagna
46 secondi di lettura
di Redazione
Un uomo con il cappuccio in testa sventola un coltelloIl ladro è fuggito con l'incasso

Paura venerdì sera, all'orario di chiusura del supermercato, a Lavagna: un uomo con il berretto in testa, la sciarpa che gli copriva parte del volto e gli occhiali scuri si è introdotto nel punto vendita e ha minacciato il cassiere con un coltello. Il dipendente, spaventato, ha subito consegnato l'intera cassa del giorno all'uomo che lo stava minacciando. 

Il ladro è poi fuggito a piedi

E' successo all'Eurospin di corso Buenos Ayres a Lavagna, erano le ore 20 circa, proprio qualche minuto prima della chiusura serale del supermercato. Dopo aver ottenuto il bottino, il ladro si è allontanato a piedi e ha fatto perdere le sue tracce. Sull'accaduto indagano i Carabinieri di Sestri Levante, che hanno subito istituito posti di blocco e controllato le immagini delle videocamere di sorveglianza. Indagini in corso.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

 

 

ARTICOLI CORRELATI

Venerdì 15 Agosto 2025

Rapina con coltello da 19 cm davanti al San Martino, 45enne derubato della collana. Due arresti

Giovedì sera, fermata dell'autobus davanti all'ospedale San Martino. Un uomo aspetta la partenza del 18 quando si sente strappare con forza la collana d'oro dal collo e vede un ragazzo scappare via. La vittima,  45enne genovese, non si lascia intimorire e insegue i malviventi, supportato da un passa

TAGS