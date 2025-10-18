Minaccia il cassiere del supermercato col coltello e si fa consegnare l'incasso

Il ladro è fuggito con l'incasso

Paura venerdì sera, all'orario di chiusura del supermercato, a Lavagna: un uomo con il berretto in testa, la sciarpa che gli copriva parte del volto e gli occhiali scuri si è introdotto nel punto vendita e ha minacciato il cassiere con un coltello. Il dipendente, spaventato, ha subito consegnato l'intera cassa del giorno all'uomo che lo stava minacciando.

Il ladro è poi fuggito a piedi

E' successo all'Eurospin di corso Buenos Ayres a Lavagna, erano le ore 20 circa, proprio qualche minuto prima della chiusura serale del supermercato. Dopo aver ottenuto il bottino, il ladro si è allontanato a piedi e ha fatto perdere le sue tracce. Sull'accaduto indagano i Carabinieri di Sestri Levante, che hanno subito istituito posti di blocco e controllato le immagini delle videocamere di sorveglianza. Indagini in corso.

