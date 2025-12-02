Metro torna a pagamento, evasori nel mirino: 229 multe in una mattina

Questa mattina, tra le 8 e le 12, quindici verificatori titoli di viaggio di Amt, affiancati da due agenti della polizia locale, hanno presidiato gli accessi della stazione metropolitana De Ferrari, tornata a pagamento per tutti gli utenti dal 1° novembre 2025.



In quattro ore sono state controllate 1.490 persone in uscita: 229 sono risultate senza biglietto valido o con titolo non regolare, con un tasso di evasione del 15,4%. Oltre la metà degli irregolari, esattamente 122, ha scelto di regolarizzare immediatamente la posizione pagando l’oblazione ridotta di 42 euro.

Il piano di verifiche intensive di Amt