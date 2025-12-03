Ruggine sulla facciata del Palazzo di Giustizia, oggi strada chiusa per lavori

Traffico bloccato questa mattina in via Bartolomeo Bosco, a Genova, a causa dei lavori di verifica e messa in sicurezza della facciata del Palazzo di Giustizia. Lavori necessari dopo il distacco di alcune traversine arrugginite, con conseguente caduta in due distinti episodi nei giorni scorsi.

Le traversine sono cadute sui marciapiedi, fortunatamente senza coinvolgere persone

Le traversine arrugginite sono cadute sui marciapiedi circostanti il Palazzo di Giustizia il 18 e 20 novembre scorso senza coinvolgere persone, da allora il transito pedonale intorno alla struttura è stato interdetto, è stato chiuso l'ingresso laterale per i diversamente abili e il personale, rimanendo l'ingresso frontale come unico accesso.

Intanto a Palazzo di Giustizia è in corso il processo per il crollo di ponte Morandi

Paradossalmente, a Palazzo di Giustizia di Genova è in corso il processo per il crollo del ponte Morandi dove proprio la ruggine è al vaglio come possibile causa della rottura dei cavi d'acciaio negli stralli. Il palazzo è stato inaugurato nel 1974, sette anni dopo il viadotto Polcevera, sui resti dell'antico ospedale Pammatone gravemente danneggiato dai bombardamenti del 1943.

La sua facciata è composta da una griglia strutturale in acciaio brunito che avvolge il settecentesco cortile, il colonnato e lo scalone monumentale del vecchio ospedale, scampati alla demolizione.