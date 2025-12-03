A Viaggio in Liguria i passi di montagna, tra storia e itinerari mozzafiato

Tigullio, spezzino, Genova: i passi di montagna sono i protagonisti, nel centro e levante della Liguria, della nuova puntata di "Viaggio". La puntata di Viaggio in Liguria va in onda in prima serata mercoledì 3 dicembre alle ore 21, ed è disponibile sempre on demand dal sito e dal canale YouTube.

Il Passo del biscia

Nell'entroterra del Tigullio, Viaggio in Liguria questa settimana vi porta a conoscere il "Passo del biscia": a 889 metri sul livello del mare, abbiamo trovato una temperatura rigida in questa stagione e qualche macchia di neve. Sono tanti gli itinerari che da qui partono anche per la Val di Vara e per le Cinque Terre in una delle due zone carsiche della Liguria. Ma anche il sentiero dei celti, che da Milano arriva fino a Sestri Levante, con una camminata molto impegnativa. In questi sentieri si può anche andare in bicicletta. Godendosi, in alcuni tratti, la vista di Portofino e certi giorni, anche delle Alpi marittime e di capo Mele. Al Passo del biscia ascoltiamo le storie che arrivano sia dal tempo della guerra che dalle persone che percorrevano questi sentieri a piedi. C'è anche una vecchina, soprannominata Venin, che catturava le vipere durante il letargo in inverno e le andava a vendere in una farmacia in Val di Vara, dove venivano utilizzate per produrre medicinali e antidoti. E poi tornava con profumi e zucchero da vendere a Chiavari e in val Graveglia. Sempre al Passo del biscia, ci immergiamo nell'altipiano carsico dove i cavalli pascolano liberamente e dove gli unici rumori che si sentono sono quelli del vento e dell'acqua che scorre. Con Elisabetta Biancalani.

Il forte Geremia

Il Forte Geremia, sopra Voltri, è un punto panoramico che unisce natura e storia. Le sue strutture militari, immerse nei boschi del Turchino, raccontano il passato della zona. È un luogo tranquillo, ideale per una passeggiata e per osservare dall’alto la costa e l’entroterra ligure. Un’area facilmente raggiungibile, perfetta per chi vuole trascorrere qualche ora all’aria aperta. Un piccolo patrimonio locale che merita di essere scoperto con calma. Nei dintorni partono diversi sentieri escursionistici adatti a tutti. Il forte è spesso meta di appassionati di trekking e fotografia grazie alla sua posizione panoramica. Con Franco Nativo.

La Via dei Monti alla Spezia

Un sentiero che dall’entroterra arriva al mare: la Via dei Monti o de Pontremolo nasce nel Trecento come percorso mercantile fra Levanto e la Lunigiana per volere della Repubblica di Genova interessata a sviluppare i commerci in direzione della Val Padana. Questo percorso storico è il terzo cammino religioso che interessa la Liguria, accanto alla Via Francigena e al Cammino di Sant’Agostino; il primo, però, che si snoda per oltre il 65% in Liguria e il resto in Toscana. Pur essendo un percorso conosciuto e utilizzato soprattutto in epoca medievale è stato necessario studiarlo, ricercalo e valorizzarlo grazie a finanziamenti e bandi. Oggi la Via dei Monti è segnalata e fruibile, non solo ai camminatori. Con Emanuela Cavallo.