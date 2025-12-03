Cronaca

Torna alla homepage

Ricercato per tentato omicidio a Catania, trovato e arrestato su un treno per Genova

L'uomo aveva aggredito uno straniero con un coltello da macellaio
48 secondi di lettura
di Redazione

Un trentenne originario del Marocco ricercato per tentato omicidio aggravato dalla premeditazione dai futili motivi è stato arrestato da agenti della squadra mobile della Questura di Catania in collaborazione con il compartimento della polizia ferroviaria della Liguria.

Trovato su un treno che sarebbe arrivato a Genova Piazza Principe 

L'uomo, destinatario di una misura cautelare in carcere emessa dal gip del capoluogo etneo su richiesta della locale Procura, è stato catturato in Toscana su un treno che viaggiava tra Roma Tiburtina verso Genova Piazza Principe e condotto nella casa circondariale di Sollicciano a Firenze.

L'uomo aveva aggredito uno straniero con un coltello da macellaio 

Il trentenne, che si era reso irreperibile fuggendo da Catania, è accusato di avere ferito, lo scorso agosto nella zona dello storico mercato della 'fiera', uno straniero colpendolo con un grosso coltello da macellaio al volto, al fianco sinistro e al braccio destro. La vittima portata in ospedale è stato medicata con diversi punti di sutura ed è stato giudicato guaribile in dieci giorni. 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Venerdì 28 Novembre 2025

Tentato omicidio in famiglia: 37enne arrestato dopo aver accoltellato il padre sulle scale

Un 37enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate. L’arresto è stato convalidato dal gip Martina Tosetti, che ha disposto la custodia cautelare in carcere. Accoltellato sulle scale di casa dal figlio I fatti risalgono alla sera del 21 nove

TAGS