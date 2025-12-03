Ricercato per tentato omicidio a Catania, trovato e arrestato su un treno per Genova

Un trentenne originario del Marocco ricercato per tentato omicidio aggravato dalla premeditazione dai futili motivi è stato arrestato da agenti della squadra mobile della Questura di Catania in collaborazione con il compartimento della polizia ferroviaria della Liguria.

Trovato su un treno che sarebbe arrivato a Genova Piazza Principe

L'uomo, destinatario di una misura cautelare in carcere emessa dal gip del capoluogo etneo su richiesta della locale Procura, è stato catturato in Toscana su un treno che viaggiava tra Roma Tiburtina verso Genova Piazza Principe e condotto nella casa circondariale di Sollicciano a Firenze.

L'uomo aveva aggredito uno straniero con un coltello da macellaio

Il trentenne, che si era reso irreperibile fuggendo da Catania, è accusato di avere ferito, lo scorso agosto nella zona dello storico mercato della 'fiera', uno straniero colpendolo con un grosso coltello da macellaio al volto, al fianco sinistro e al braccio destro. La vittima portata in ospedale è stato medicata con diversi punti di sutura ed è stato giudicato guaribile in dieci giorni.