Leone, il cane poliziotto, scova stupefacenti e guida l’operazione nel centro storico di Genova

Ieri sera, nel cuore del centro storico di Genova, il cane poliziotto Leone si è distinto come protagonista di un servizio straordinario di controllo del territorio, mirato a contrastare la criminalità e a preservare il decoro urbano nelle zone più critiche. L’operazione, coordinata dal Commissariato Centro con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, di un’altra unità cinofila antidroga dell’Upgsp, della guardia di finanza e dell’esercito italiano, ha visto Leone al centro dell’azione.

Con il suo fiuto impeccabile, Leone ha guidato le forze dell’ordine nei vicoli di piazza Banchi, via degli Orefici, piazza Campetto, via della Maddalena e nelle aree di vico Mele, vico Spinola, piazza Lavagna e via dei Macelli di Soziglia. Grazie alla sua abilità, sono stati scoperti e sequestrati circa 50 grammi di hashish nascosti in vico della Neve, vico dei Ragazzi e vico del Campanile, rispettivamente sotto un’impalcatura, fuori da una finestra e in un cestino della spazzatura. Alle 21:30, Leone ha fiutato un 35enne senegalese che nascondeva circa 5 grammi di hashish nel portafogli: l’uomo è stato sanzionato amministrativamente e segnalato alla Prefettura. L’azione di Leone e del team cinofilo è stata fondamentale anche nei controlli mirati contro spaccio e consumo di stupefacenti, oltre che per contrastare il degrado urbano in zone come piazza Piccapietra, via XII Ottobre, Galleria Mazzini, l’area della biglietteria del Teatro Carlo Felice e vicino alla COOP di Largo Fucine.

Nella stazione metro De Ferrari, Leone ha supportato l’identificazione di numerose persone, le cui posizioni sono ora al vaglio dell’Ufficio Anticrimine per eventuali misure di prevenzione. Grazie alla sua presenza, il servizio ha garantito un’efficace deterrenza, visibilità e rapidità d’intervento, rendendo Leone una risorsa insostituibile per la sicurezza della città.

