Borzonasca, ritrovato morto uno dei due 70enni dispersi: fu storico consigliere comunale

E' stato ritrovato questo pomeriggio il corpo senza vita di uno dei due 70enni scomparsi dalla serata di ieri a Borzonasca.

Il cadavere rinvenuto è quello di Giannetto Mortola, 75 anni, per anni consigliere comunale e più volte candidato sindaco. Le ricerche, cominciate dalla serata di ieri, si sono concluse questo pomeriggio. Vigili del fuoco e soccorso alpino hanno rintracciato in un fosso l'auto che l'anziano aveva preso per andare dalla località Cabanne ad Acero. Al suo interno il 75enne era già deceduto.

Per cause ancora da accertare, l'automobile è uscita di strada precipitando per circa 50 metri in un'area prettamente boschiva. Per l'uomo l'impatto è stato fatale, forse un malore prima a causare l'incidente e la tragedia. Giannetto Mortola, volto conosciuto nella comunità, era presidente del consorzio funghi dell’alta valle Sturla.

Si setaccia la zona per il 72enne piemontese

Ancora in corso invece le ricerche del 72enne originario di Acqui Terme, scomparso dopo una visita ad alcuni amici nella serata di ieri. L'uomo, che si trovava in giardino con il gruppo, si è allontanato a piedi senza preavviso, lasciando il cellulare sul posto. Da allora, nessuna traccia.

Le ricerche, scattate da ieri pomeriggio, coinvolgono un imponente dispiegamento di forze tra vigili del fuoco, soccorso alpino e volontari. La zona interessata dalle ricerche è quella di Asenino.