Frontale tra due auto in via Robino: una donna all'ospedale

Un altro incidente questa mattina dopo quello all'alba in corso Sardegna. Questa volta due auto si sono scontrate frontalmente in via Robino, a Marassi. Erano le 9 circa.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il 118, con l'ambulanza Squadra emergenza 50. A bordo di una delle due auto c'erano tre persone, un bimbo di quattro anni insieme ai nonni. Di quel veicolo è stata soccorsa la donna, di 50 anni, trasportata in codice giallo al pronto soccorso. Fortunatamente, nonno e nipoti sono rimasti illesi. Sull'altro veicolo un uomo di 35 anni circa, anche lui in buone condizioni.

