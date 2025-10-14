Cronaca

Frontale tra due auto in via Robino: una donna all'ospedale

A bordo di una delle due auto c'erano tre persone, un bimbo di quattro anni fortunatamente illeso insieme ai nonni
37 secondi di lettura
di Aurora Bottino

Un altro incidente questa mattina dopo quello all'alba in corso Sardegna. Questa volta due auto si sono scontrate frontalmente in via Robino, a Marassi. Erano le 9 circa. 

I soccorsi 

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il 118, con l'ambulanza Squadra emergenza 50. A bordo di una delle due auto c'erano tre persone, un bimbo di quattro anni insieme ai nonni. Di quel veicolo è stata soccorsa la donna, di 50 anni, trasportata in codice giallo al pronto soccorso. Fortunatamente, nonno e nipoti sono rimasti illesi. Sull'altro veicolo un uomo di 35 anni circa, anche lui in buone condizioni. 

