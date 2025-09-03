Cronaca

"Se scopro che hai qualcuno ti ammazzo": minacce alla ex fidanzata, stalker finisce in carcere a Sanremo

Nel ricostruire la delicata vicenda, gli investigatori hanno appurato che la donna veniva più volte pedinata e bersagliata da messaggi, che l'uomo le inviava sia sui social che sulle piattaforme di chat, anche tramite profili a lei sconosciuti
di Au. B.

Un cittadino straniero di 58 anni, abitante a Sanremo e già sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, per gli annosi maltrattamenti e per gli atti persecutori degli ultimi due mesi, nei confronti della ex compagna, è stato arrestato dalla polizia.

"Se scopro che hai qualcuno ti ammazzo"

Nel ricostruire la delicata vicenda, gli investigatori hanno appurato che la donna veniva più volte pedinata e bersagliata da messaggi, che l'uomo le inviava sia sui social che sulle piattaforme di chat, anche tramite profili a lei sconosciuti. Inoltre, l'aveva più volte minacciata, verbalmente e per iscritto, con frasi del tipo "se scopro che hai qualcuno ti ammazzo".

Alla luce delle molte segnalazioni e dell'insistenza con cui l'uomo commetteva atti di stalking nei confronti della ex, il tribunale di Imperia ha sospeso la misura alternativa, disponendo il carcere.

