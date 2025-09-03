"Se scopro che hai qualcuno ti ammazzo": minacce alla ex fidanzata, stalker finisce in carcere a Sanremo

Un cittadino straniero di 58 anni, abitante a Sanremo e già sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, per gli annosi maltrattamenti e per gli atti persecutori degli ultimi due mesi, nei confronti della ex compagna, è stato arrestato dalla polizia.

"Se scopro che hai qualcuno ti ammazzo"

Nel ricostruire la delicata vicenda, gli investigatori hanno appurato che la donna veniva più volte pedinata e bersagliata da messaggi, che l'uomo le inviava sia sui social che sulle piattaforme di chat, anche tramite profili a lei sconosciuti. Inoltre, l'aveva più volte minacciata, verbalmente e per iscritto, con frasi del tipo "se scopro che hai qualcuno ti ammazzo".

Alla luce delle molte segnalazioni e dell'insistenza con cui l'uomo commetteva atti di stalking nei confronti della ex, il tribunale di Imperia ha sospeso la misura alternativa, disponendo il carcere.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook