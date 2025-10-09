Salvati due cagnolini bloccati nel bagagliaio di un'auto

Sono stati trovati rinchiusi all'interno del vano portabagagli di un'auto parcheggiata a Genova. Storia a lieto fine per due cani che sono stati tratti in salvo dagli agenti della polizia locale e dai vigili del fuoco dopo le segnalazioni giunte al 112. I pompieri hanno provveduto a sbloccare l'auto e liberare i due cani: si tratta di un meticcio e di un Jack Russell.
Gli animali erano in un buon stato di salute. L'auto aveva i finestrini parzialmente abbassati. Grazie alla banca dati in possesso gli agenti di polizia sono riusciti a contattare il proprietario del veicolo che si è presentato sul posto. La polizia locale valuterà se sanzionare il proprietario.
