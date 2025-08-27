Abbandonato nella Giornata internazionale del cane, cucciolo finisce al canile

“Sono nato il 29 giugno, cerco una casa e una famiglia che mi accolga”. Questo il messaggio scritto su una scatola di cartone, trovata ieri sera, proprio nella Giornata internazionale del cane, in zona Principe a Genova. Dentro, un cucciolo di Pitbull di appena due mesi, abbandonato senza cibo né acqua. A scoprirlo, una giovane coppia che non si è girata dall'altra parte e lo ha subito portato in una clinica veterinaria per i primi soccorsi.

Il cagnolino, in buona salute ma visibilmente spaventato, è stato visitato e accudito. Purtroppo, però, per lui non si sono aperte le porte di una casa. La coppia non poteva tenerlo, e il piccolo è stato trasferito al canile comunale dalla Croce Gialla Soccorso animali. Il rifugio per animali è già in condizioni drammatiche per il sovraffollamento e la carenza di risorse. “Il nostro canile è al collasso, con decine di animali in attesa di adozione", hanno raccontato le volontarie a Primocanale.

La storia di questo Pitbull commuoverà molti, ma evidenzia un problema più grande: l’abbandono degli animali e la difficoltà dei canili di gestire l’emergenza. Le associazioni lanciano un appello: adottate responsabilmente e sostenete i rifugi. Per chi volesse accogliere il cucciolo, il canile ha aperto una lista d’attesa, sperando che questa piccola vita trovi presto una casa.

