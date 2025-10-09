Cronaca

Ordigno nell'ecocompattatore alle Pianazze, intervengono gli artificieri

L'impianto è stato fermato e sul posto sono presenti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia di Stato con gli artificieri per le operazioni di verifica e messa in sicurezza dell'area
34 secondi di lettura
di Au. B.

Paura nel quartiere delle Pianazze, alla Spezia, dove questa mattina un ordigno bellico è stato trovato tra i materiali raccolti nell'ecocompattatore che stavano per essere smaltiti.

Verifiche in corso 

Dalle prime informazioni si tratterebbe di un proiettile con il bossolo. Sono in corso le ricerche per verificare che non ci siano altri congegni. L'impianto è stato fermato e sul posto sono presenti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia di Stato con gli artificieri per le operazioni di verifica e messa in sicurezza dell'area. 

(Notizia in aggiornamento)

