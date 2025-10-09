Ordigno nell'ecocompattatore alle Pianazze, intervengono gli artificieri

Paura nel quartiere delle Pianazze, alla Spezia, dove questa mattina un ordigno bellico è stato trovato tra i materiali raccolti nell'ecocompattatore che stavano per essere smaltiti.

Verifiche in corso

Dalle prime informazioni si tratterebbe di un proiettile con il bossolo. Sono in corso le ricerche per verificare che non ci siano altri congegni. L'impianto è stato fermato e sul posto sono presenti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia di Stato con gli artificieri per le operazioni di verifica e messa in sicurezza dell'area.

(Notizia in aggiornamento)

