Tentato femminicidio a Ventimiglia, donna si getta dalla finestra per sfuggire al marito: è grave

E' in gravi condizioni, ma fuori pericolo di vita, la donna di 45 anni che si è gettata dalla finestra del proprio appartamento per sfuggire al marito, di 64 anni, che l'aveva accoltellata.

L'allerta è scattata questa mattina verso le 11, in corso Genova: la Croce Rossa di Bordighera è intervenuta sul posto per soccorrere la donna, precipitata dal primo piano per scappare dall'aggressione. Sul posto anche l'elicottero Grifo per il trasporto della donna all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso. La donna ha riportato diversi traumi, tra cui un trauma dorsale, alcuni tagli sul volto e sulle mani.

L'aggressione e le minacce

Sono intervenuti anche l'automedicaAlfa 3, la polizia locale e i carabinieri di Ventimiglia per ricostruire con precisione quanto accaduto. I militari hanno arrestato il marito della donna, con l'accusa di tentato omicidio.

Da quanto emerso dalle prime indagini, alcuni vicini di casa avrebbero dato l'allarme dopo l'accaduto: prima della caduta avrebbero sentito alcune urla da parte dell'uomo, che si sarebbe avvicinato a lei minacciando di ammazzarla.

La fuga dalla finestra con un cavo

Secondo quanto appreso, la donna avrebbe tentato di scappare calandosi dal terrazzo al primo piano, aggrappandosi a un cavo, ma sarebbe poi caduta riportando un trauma dorsale, oltre a lesioni da taglio al volto e alle mani subite durante colluttazione con il coniuge. Alcuni testimoni, ascoltati dai carabinieri, avrebbero assistito all'aggressione.