Pacco con ordigno bellico inviato a un'azienda: indagini in corso

Un pacco contenente un residuato bellico è stato recapitato mercoledì a un'azienda che si occupa di recupero crediti presso la sede della Spezia. Consegnato da un corriere espresso, ha attirato l'attenzione di alcuni dipendenti che si sono rivolti alle forze di polizia.

Tutti i lavoratori dell'edificio di via Taviani presso cui il pacco era stato consegnato sono stati fatti evacuare per precauzione su disposizione dei carabinieri e dei vigili del fuoco, giunti sul posto. Una volta sgombrata l'area, il pacco è stato aperto. All'interno un residuato bellico che è stato preso in carica dagli artificieri che lo hanno fatto brillare in sicurezza in una zona sicura. Indagini in corso per risalire ai mittenti.

