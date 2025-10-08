"Nuova" Flotilla bloccata da Israele, a Genova si torna in piazza

Genova torna in piazza dopo l'intercettazione da parte dell'esercito israeliano della "nuova" Flotilla, un altro gruppo di imbarcazioni dirette a Gaza. Ad annunciare la manifestazione è il Calp, i lavoratori portuali di Genova, che hanno dato appuntamento alle 18 in piazza Caricamento. Non è ancora chiaro se ci sarà un presidio o anche un corteo. Lo slogan, ancora una volta, è: "Hanno bloccato la Flottilla, blocchiamo tutto".

Il ministro Tajani: "Seguiamo con attenzione il blocco della nuova Flotilla"

Intanto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, ha dichiarato su X: "L'ambasciata e il consolato d’Italia a Tel Aviv stanno seguendo fin dall’alba il blocco della nuova Flotilla da parte della marina israeliana: sono una decina gli italiani fermati. A loro verrà prestata tutta l’assistenza consolare necessaria con la richiesta al governo israeliano di garantire il rispetto dei diritti individuali fino al momento dell’espulsione. Al lavoro anche l’Unità di crisi della Farnesina".

A bordo ci sono nove italiani

"A bordo della missione intercettata da Israele ci sono 9 italiani. Di questi in sei erano sulla Conscience". Ha spiegato il coordinatore della Freedom FlotillaItalia, Zaher Darwish. L'intercettazione delle barche segue quella avvenuta la settimana scorsa su cui erano a bordo anche due attivisti genovesi.

